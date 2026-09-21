Εξαλλος ο Μουρίνιο με την διαιτησία στο ντέρμπι της Μαδρίτης

Mετά την ήττα με 2-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε έντονα παράπονα από την απόδοση του διαιτητή Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας.

Ο 63χρονος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως συμβαίνει συχνά στην καριέρα του, έδωσε μια... παράσταση την Κυριακή μετά την ήττα στο ντέρμπι της Μαδρίτης από την Ατλέτικο. «Μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτήν την συνέντευξη Τύπου, γιατί η ιστορία του αγώνα είναι εδώ: υπάρχουν δύο καθαρές κόκκινες κάρτες», δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος έδειξε εικόνες από τα δύο εν λόγω περιστατικά: ένα αντιαθλητικό κτύπημα του Κριστιάν Ρομέρο στον Τζουντ Μπέλιγχαμ (38ο λεπτό) που παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα, και άλλο ένα από τον Κανγκ-ιν Λι στον Φεντερίκο Βαλβέρδε (44ο λεπτό) που έμεινε ατιμώρητο.

«Μετά από αυτόν τον αγώνα, ποιος θα έπρεπε να είναι χαρούμενος, εκτός από την Ατλέτικο, ποιος πήρε τους τρεις βαθμούς; Η επιτροπή ορισμού διαιτητή», απάντησε ο ίδιος ο Μουρίνιο, στην αρχή ενός τετράλεπτου μονολόγου με... συνωμοτική χροιά: «Όλα ήταν περίεργα. Η πρώτη παραδοξότητα ήταν ότι ανακαλύψαμε την ταυτότητα του διαιτητή μόνο μία εβδομάδα πριν από τον αγώνα, ενώ κανονικά ο διορισμός γίνεται 24 ώρες πριν».

Ο Μουρίνιο δεν σταμάτησε εκεί και επέκρινε έντονα τον εν λόγω διαιτητή, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας. «Είναι 41 ετών αλλά δεν είναι διεθνής διαιτητής, πιθανώς επειδή δεν είναι σπουδαίος», σχολίασε ο έμπειρος προπονητής και πρόσθεσε: «Ο καημένος δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση, ενώ εδώ, η πίεση είναι σαν κάτι από τη δεκαετία του 1980».

Σημειώνεται, ότι ο Ορτίθ Αρίας, δεν έχει διαιτητεύσει ούτε έναν ευρωπαϊκό αγώνα και, επιπλέον, διαιτήτευσε έναν αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης στην La Liga για πρώτη φορά. Από την πλευρά του, ο σύλλογος δήλωσε στην ιστοσελίδα του ότι «η απαράδεκτη διαιτησία «έκρινε» το ντέρμπι».

Ο Μουρίνιο αναφέρθηκε και στον διαιτητή VAR, Ντάνιελ Χεσούς Τρουχίγιο Σουάρες. «Αυτός ο άνθρωπος έχει ιστορικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης ως βοηθός VAR», υποστήριξε ο πρώην προπονητής της Μπενφίκα, απαριθμώντας τους αγώνες εναντίον της Οσασούνα (1-0) και της Τζρόνα (1-1) στους οποίους φέρεται να έβλαψε την ομάδα του.