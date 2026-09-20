Το αγαπημένο 4-1 της Ομόνοιας: Έσβησε τις ισοπαλίες στο ΓΣΠ και βρέθηκε στην τριάδα!

Τέλος στο σερί των δύο ισοπαλιών στο ΓΣΠ έβαλε η Ομόνοια, που επικράτησε με 4-1 της Krasava Ένωσης Νέων Ύψωνα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Με αυτή τη νίκη η Ομόνοια προωθήθηκε στην 3η θέση, έχοντας έναν βαθμό διαφορά από τις ΑΕΚ και ΑΕΛ, που οδηγούν την κούρσα. Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι έμειναν στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για κάποια διαστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, το τριφύλλι έβγαλε καλούς συνδυασμούς μεσοεπιθετικά με τους Μπράουερς, Τανάσε και Ντιονί να αρχίζουν να «δένουν» μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η άλλη φετινή νίκη των πρασίνων στο πρωτάθλημα ήταν με το ίδιο σκορ (4-1) απέναντι στον Άρη. Η Ομόνοια έφτασε σε αυτή τη νίκη με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ (15' Κουλιμπαλί, 57' Τανάσε, 77' Ντουβέρν, 90+4' Τάνκοβιτς).

Μπήκε δυνατά, αλλά…

Η Ομόνοια μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας καλές εναλλαγές της μπάλας και οργάνωση. Σκόραρε στο 15’ με τον Κουλιμπαλί και είχε κι άλλες καλές στιγμές με τους Ακιντόλα (19’, 28’) και Εβάντρο (28’) για να διπλασιάσει τα γκολ της. Ωστόσο, στην πρώτη καλή στιγμή τους οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Μπούντνικ (33’), έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια του Ταμπέκου ο οποίος ήταν ένας διαρκής κίνδυνος από δεξιά. Από εκείνο το σημείο, η Ε.Ν.Υ. ξεθάρρεψε και δεν άφησε την Ομόνοια να γίνει επικίνδυνη μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Πήρε φόρα!

Το γκολ που πέτυχε η Ε.Ν.Υ έδωσε φτερά στα πόδια της που έχασε τεράστια ευκαιρία με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου (50’) με δράστη τον Αθανασίου, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά. Ωστόσο, η Ομόνοια έδειχνε αποφασισμένη να μην παίξει άλλο με τη φωτιά. Έτσι, άρχισε να επιτίθεται με περισσότερη αποφασιστικότητα και με ωραίους συνδυασμούς έφτασε στο 2-1 με τον Τανάσε (57’). Όλα πήραν τον δρόμο τους με την Ομόνοια να φλερτάρει και με άλλα γκολ. Έτσι στο 77’ και στο 90+4’, οι πράσινοι σκόραραν με τους Ντουβέρν και Τάνκοβιτς για το τελικό 4-1.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος του αγώνα.

90+4', ΓΚΟΛ, 4-1! Μετά από σέντρα του Εβάντρο ο Τάνκοβιτς με κεφαλιά πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ!

77', ΓΚΟΛ, 3-1 με τον Ντουβέρν! Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τάνκοβιτς, ο Ντουβέρν με κεφαλιά δίνει προβάδισμα δύο γκολ στην Ομόνοια!

71' Σουτ από τον Τάνκοβιτς, δύσκολη απόκρουση από τον Χριστοδούλου.

57' ΓΚΟΛ, 2-1 για την Ομόνοια με σκόρερ τον Τανάσε! Μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας από τους Εβάντρο, Τανάσε και Ντιονί, ο τελευταίος έκανε το σουτ από κοντά, ο Χρίστοδούλου απέκρουσε και ο Ρουμάνος σκόραρε με κοντινό πλασέ.

52' Σουτ του Ντιονή από πλάγια θέση, η μπάλα στα χέρια του Χριστοδούλου.

50' Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, με τον Αθανασίου να κάνει από κοντά το σουτ, αλλά να σώζει ο Ανδρέου.

-Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

33' ΓΚΟΛ, 1-1! Μετά από ωραία προσπάθεια και σέντρα του Ταμπέκου, ο Μπούντνικ με ωραία κεφαλιά ισοφαρίζει για την Krasava Ε.Ν.Υ!

28' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τους Ακιντόλα και Εβάντρο να μην μπορούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από μπαλιά του Ντιονί.

19' Ωραία πάσα του Μπράουερς στον Ακιντόλα, ο οποίος απέναντι από τον Χριστοδούλου, αστοχεί.

15' ΓΚΟΛ, 1-0 για την Ομόνοια! Μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας μεταξύ των Μπράουερς; και Ανδρέου, ο δεύτερος έβγαλε μπαλιά στην περιοχή, με τον Κουλιμπαλί με προβολή να ανοίγει το σκορ για τους πράσινους.

3' Μπράουερς και Ντιονί αντάλλαξαν όμορφα την μπάλα, ο δεύτερος βρέθηκε σε θέση βολής εντός περιοχής, έκανε το πλασέ, αλλά ο Χριστοδούλου έσωσε.

Ξεκίνησε το παιχνίδι.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μπράουερς ( 77'Μάριτς), Τανάσε (62' Τάνκοβιτς), Ακιντόλα (77' Μοντνόρ), Εβάντρο, Ντιονί (77' Κακουλλής).

KRASAVA Ε.Ν.Y: Χριστοδούλου, Τσεμπάκ (29' Γεωργίου), Ντε Λούκας, Ντα Γκράσα, Κιάκος, Παπαφώτης (66′ Μπρομπέι), Πάρντο, Μπούντνικ (66′ Μπόατενγκ), Μπαχάσα, Αθανασίου, Ταμπέκου.

ΣΚΟΡΕΡ: 15' Κουλιμπαλί, 57' Τανάσε, 77' Ντουβέρν, 90+4' Τάνκοβιτς /33' Μπούντνικ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τανάσε, Κουλιμπαλί/Γεωργίου, Ντε Λούκας.

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας