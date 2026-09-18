BINTEO: Στην προηγούμενη έριξε πεντάρα

Η Ομόνοια 29Μ υποδέχεται στις 20:00 την ΑΕΚ στην Περιστερώνα με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα έπειτα από την ήττα στο ντέρμπι με την Πάφο.

Πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Σεγιές καθώς ο αντίπαλος έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα δείχνοντας πως φέτος θα αποτελέσει σκληρό καρύδι.

Πάντως, στο προηγούμενο παιχνίδι της Ομόνοιας 29Μ με την ΑΕΚ, οι κιτριοπράσινοι έριξαν πέντε γκολ. Συγκεκριμένα, την περίοδο, 2024-2025, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ έφυγε από την Περιστερώνα με το ευρύ 5-1. Τότε προπονητής ήταν ο Χένινγκ Μπεργκ και τα γκολ πέτυχαν οι Σολ (3), Τσακόν και Αγκιέλσκι.