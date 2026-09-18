«Δένει» με νέο συμβόλαιο τον Νμέτσα λόγω της Γιουνάιτεντ
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Ντόρτμουντ έχει αποφασίσει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Φέλιξ Νμέτσα, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον αγγλικών ομάδων.
Αυτό αναφέρει η εφημερίδα «Bild», η οποία συμπληρώνει πως ο 25χρονος Γερμανός διεθνής μέσος είναι χαρούμενος στην Μπορούσια και σκοπεύει να υπογράψει νέο συμβόλαιο για ένα επιπλέον χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Νμέτσα ξεκίνησε τις επαφές με τη διοίκηση της ομάδας για να επεκτείνει το συμβόλαιο του, παρά τις προτάσεις από ομάδες της Premier League και συγκεκριμένα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.