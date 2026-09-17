Σημαδιακή ημερομηνία: Το πράσινο deja vu της Ομόνοιας στην Ευρώπη!

Η ιστορία επαναλαμβάνεται για την Ομόνοια! Η σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία επί της Θέλτα ήρθε σε μια σημαδιακή ημερομηνία, ξυπνώντας μνήμες από το έπος του 2020 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Δείτε την ιστορική σύμπτωση που μοιράστηκαν οι πράσινοι με τον κόσμο τους:

«Η νίκη επί της Θέλτα σημειώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία στην οποία είχε γίνει η αρχή έξι χρόνια προηγουμένως, καθώς στις 16 Σεπτεμβρίου το 2020 με προπονητή τον Χένινγκ Μπεργκ, η ΟΜΟΝΟΙΑ εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή σε κυρίως φάση Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ομάδα μας είχε πάρει τότε την πρόκριση στα πέναλτι επί του Ερυθρού Αστέρα».