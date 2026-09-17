(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Θέλτα… check με φωτοβολίδα Μπάλκοβετς
ΓΗΠΕΔΟ
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Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης σχολιάζουν την μεγάλη νίκη της Ομόνοιας επί της Θέλτα και την 4η αγωνιστική που είναι προ των πυλών.
Στο τελευταίο επεισόδιο του After Derby σχολιάζουμε την πολύ μεγάλη νίκη της Ομόνοιας επί της Θέλτα.
Το πλάνο του Μπεργκ, η βολίδα του Μπάλκοβετς και ο τρομερός Ντουβέρν.
Οι πράσινοι βρίσκουν ταυτότητα και δείχνουν ικανοί να προχωρήσουν.
Επίσης, κάνουμε αναφορά για το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής η οποία προηγείται της διακοπής.
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