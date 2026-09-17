(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Θέλτα… check με φωτοβολίδα Μπάλκοβετς

Στο τελευταίο επεισόδιο του After Derby σχολιάζουμε την πολύ μεγάλη νίκη της Ομόνοιας επί της Θέλτα.

Το πλάνο του Μπεργκ, η βολίδα του Μπάλκοβετς και ο τρομερός Ντουβέρν.

Οι πράσινοι βρίσκουν ταυτότητα και δείχνουν ικανοί να προχωρήσουν.

Επίσης, κάνουμε αναφορά για το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής η οποία προηγείται της διακοπής.

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