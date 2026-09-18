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«Ύπουλη» εξόρμηση χωρίς... περιθώριο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Η επιστροφή στις νίκες είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ στο αποψινό (20:00) εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία αποτελεί μία εκ των ευχάριστων εκπλήξεων του πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την Πάφος FC, στην ΑΕΚ δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες βαθμών, ώστε η ομάδα να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού. Οι κιτρινοπράσινοι χρειάζονται τη νίκη για να παραμείνουν στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας και για να πάνε με ηρεμία στη διακοπή, όπου θα δουλέψουν περισσότερο στον τομέα της ομοιογένειας με στόχο την ενσωμάτωση όλων των νεοφερμένων ποδοσφαιριστών.

Στις καθιερωμένες του δηλώσεις πριν από τους αγώνες ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σεγιές, είπε πως περιμένει μία δύσκολη και περίπλοκη αναμέτρηση. «Κάθε παιχνίδι που δίνουμε, ο στόχος μας είναι η νίκη. Θα πρέπει, όμως, να δουλέψουμε πολύ σκληρά μέσα στο γήπεδο, διότι ο αντίπαλός μας έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και δεν έχει ηττηθεί μέχρι σήμερα. Είναι στο χέρι μας το πώς θα ελέγξουμε το παιχνίδι», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Ισπανός κόουτς.

Ο Σαμπορίτ νιώθει καλύτερα αλλά πολύ δύσκολα θα συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα. Αντίθετα, στη θέση «9» επανέρχεται ο Μπάγιτς. Ο Αμίν αναμένεται να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Παλεάρι, Μιραμόν (Εκπολό), Πηλέα ή Όλιβαν, Μιλίτσεβιτς, Βαν ντε Χορν, Λέδες, Πάνκοφ, Ρέπα, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι και Μπάγιτς. Όσον αφορά τον Τσακόν (ήδη μετρά δύο γκολ σε τρεις αγωνιστικές), η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μετά τη διακοπή θα είναι σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις φανέλα βασικού.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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