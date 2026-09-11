ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς ρίσκο που την ισχυροποιεί

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η απόκτηση του Ακιντόλα έφερε τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των Ομονοιατών

Καθρέφτης είναι το γήπεδο, ωστόσο η απόκτηση του Νταβίντ Ακιντόλα (υπέγραψε διετές συμβόλαιο) στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, ισχυροποιεί σε μεγάλο βαθμό την Ομόνοια, στον δρόμο προς τη διατήρηση των σκήπτρων. Ειδικά από τη στιγμή που κανείς από τους ακραίους επιθετικούς, Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα δεν έκαναν για την ώρα τη διαφορά. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν έπαιξε πολύ κατά τη φετινή σεζόν και έτσι και αλλιώς αποχωρεί για τον ΟΦΗ.

Η διοίκηση Σταύρου Παπασταύρου, όπως και πέρσι με τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς, έτσι και φέτος, «ξεσήκωσε» το πράσινο κοινό και στο οπλοστάσιο του Χένινγκ Μπεργκ μπαίνει ένας παίκτης που στα μόλις εφτά παιχνίδια που φόρεσε το τριφύλλι, το 2020, φρόντισε να γίνει σύνθημα στα χείλη των φίλων της ομάδας. Σίγουρα από τότε, έχουν αλλάξει πολλά. Και ο ίδιος στα 30 του χρόνια θα προσπαθήσει να κάνει μία καλή επανεκκίνηση, που θα ωφελήσει, τόσο την Ομόνοια όσο και τον ίδιο.

Είναι μία επιλογή χωρίς ρίσκο και τα επιτεύγματα του φάνηκαν και στις ομάδες που αγωνίστηκε στην Τουρκία. Είναι πανέτοιμος, αφού έκανε φουλ προετοιμασία με τη Χαλ και σήμερα θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα είναι στην αποστολή, αφού αναμένονταν τα έγγραφά του. Σίγουρα όμως θέλει τον χρόνο του να μπει ξανά στη φιλοσοφία του Χένινγκ Μπεργκ. Και η διακοπή θα τον βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό.

Θολό το τοπίο

Η αναμέτρηση με τον Απόλλωνα έφτασε και σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την Ομόνοια. Το τοπίο πάντως όσον αφορά τις σκέψεις του Χένινγκ Μπεργκ είναι θολό μιας και ακολουθεί την Τετάρτη (16/09), ευρωπαϊκό παιχνίδι εντός έδρας με τη Θέλτα. Kαι επιβάλλεται να γίνει σωστή διαχείρηση, νοουμένου πως μετά θα ακολουθήσει νέο παιχνίδι για το κυπριακό πρωτάθλημα (Κυριακή 20/09). Υπάρχουν πλέον περισσότερες επιλογές, με τους Μπράουερς και Τανάσε να διεκδικούν φανέλα βασικού. Σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Άρη, νέο πρόσωπο θα είναι και ο Εβάντρο. Από εκεί και πέρα, δύσκολα θα αλλάξει η τετράδα της άμυνας. Δηλαδή θα παίξει δεξιά ο Ντουβέρν, οι Κουλιμπαλί και Σάτκα στο κέντρο και ο Μπάλκοβετς στο αριστερό άκρο.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εργαζόμενοι της Αρσεναλ φοβούνται τις περικοπές θέσεων εργασίας από τους Αμερικανούς συμβούλους

Premier League

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα»

Super League

|

Category image

Δεύτερος ο Καραλής - Ultimate Champion ο Ντουπλάντις μετά από άλλη μία επική μάχη στη Βουδαπέστη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά

Super League

|

Category image

Τα... κάτω πάνω και το 80%

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική νίκη της ΑΕΛ στην εκπνοή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεν τα παρατάς δείχνει νοοτροπία νικητή»

ΑΕΛ

|

Category image

Λόπεθ: «Οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε, τα βρήκαν από μόνοι τους»

La Liga

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+6΄ από τον Γκόμες η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Πόσες θέσεις θα έχει και πότε θα παραδοθεί

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Μέγιστος σεβασμός για Μεντιλίμπαρ, η ομάδα χρειάζεται χρόνο»

Super League

|

Category image

Δημιουργία και ουσία ζητά ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη