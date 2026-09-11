Χωρίς ρίσκο που την ισχυροποιεί

Καθρέφτης είναι το γήπεδο, ωστόσο η απόκτηση του Νταβίντ Ακιντόλα (υπέγραψε διετές συμβόλαιο) στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, ισχυροποιεί σε μεγάλο βαθμό την Ομόνοια, στον δρόμο προς τη διατήρηση των σκήπτρων. Ειδικά από τη στιγμή που κανείς από τους ακραίους επιθετικούς, Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα δεν έκαναν για την ώρα τη διαφορά. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν έπαιξε πολύ κατά τη φετινή σεζόν και έτσι και αλλιώς αποχωρεί για τον ΟΦΗ.

Η διοίκηση Σταύρου Παπασταύρου, όπως και πέρσι με τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς, έτσι και φέτος, «ξεσήκωσε» το πράσινο κοινό και στο οπλοστάσιο του Χένινγκ Μπεργκ μπαίνει ένας παίκτης που στα μόλις εφτά παιχνίδια που φόρεσε το τριφύλλι, το 2020, φρόντισε να γίνει σύνθημα στα χείλη των φίλων της ομάδας. Σίγουρα από τότε, έχουν αλλάξει πολλά. Και ο ίδιος στα 30 του χρόνια θα προσπαθήσει να κάνει μία καλή επανεκκίνηση, που θα ωφελήσει, τόσο την Ομόνοια όσο και τον ίδιο.

Είναι μία επιλογή χωρίς ρίσκο και τα επιτεύγματα του φάνηκαν και στις ομάδες που αγωνίστηκε στην Τουρκία. Είναι πανέτοιμος, αφού έκανε φουλ προετοιμασία με τη Χαλ και σήμερα θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα είναι στην αποστολή, αφού αναμένονταν τα έγγραφά του. Σίγουρα όμως θέλει τον χρόνο του να μπει ξανά στη φιλοσοφία του Χένινγκ Μπεργκ. Και η διακοπή θα τον βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό.

Θολό το τοπίο

Η αναμέτρηση με τον Απόλλωνα έφτασε και σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την Ομόνοια. Το τοπίο πάντως όσον αφορά τις σκέψεις του Χένινγκ Μπεργκ είναι θολό μιας και ακολουθεί την Τετάρτη (16/09), ευρωπαϊκό παιχνίδι εντός έδρας με τη Θέλτα. Kαι επιβάλλεται να γίνει σωστή διαχείρηση, νοουμένου πως μετά θα ακολουθήσει νέο παιχνίδι για το κυπριακό πρωτάθλημα (Κυριακή 20/09). Υπάρχουν πλέον περισσότερες επιλογές, με τους Μπράουερς και Τανάσε να διεκδικούν φανέλα βασικού. Σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Άρη, νέο πρόσωπο θα είναι και ο Εβάντρο. Από εκεί και πέρα, δύσκολα θα αλλάξει η τετράδα της άμυνας. Δηλαδή θα παίξει δεξιά ο Ντουβέρν, οι Κουλιμπαλί και Σάτκα στο κέντρο και ο Μπάλκοβετς στο αριστερό άκρο.