Αναχώρησε για την Κύπρο ο Τανάσε: «Πηγαίνω σε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, μίλησα με τον Ηλία»

Για την Κύπρο αναχώρησε σήμερα ο Φλορίν Τανάσε προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνοια. Μάλιστα, η ιστοσελίδα gsp.ro φιλοξενεί δηλώσεις του 31χρονου Ρουμάνου επιτελικού μέσου.

Ο Τανάσε εξήγησε γιατί προτίμησε την Ομόνοια να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ αποκάλυψε ότι μίλησε και με τον Ηλία Χαραλάμπους.

«Πηγαίνω σε μία σημαντική ομάδα, με πολύ μεγάλη ιστορία. Τώρα πηγαίνω για να περάσω από τις ιατρικές εξετάσεις. Είναι μία ομάδα που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είμαι χαρούμενος. Μίλησα και με τον Ηλία. Μου είπε πάρα πολλά πράγματα για την ομάδα. Για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα. Θα το κάνω στο άμεσο μέλλον», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος, διαφορετικά δεν θα έφευγα. Ξέρετε ότι η Στεάουα είναι στην καρδιά μου. Δεν μετανιώνω που δεν πήγα στην Κίνα. Ήταν επιλογή μου, προτίμησα να μείνω στο σπίτι μου. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στην Ευρώπη».

Ο 31χρονος άσος αναφέρθηκε και στους λόγους που τον ώθησαν να φύγει από τη Στεάουα:

«Το τελευταίο διάστημα συνέβησαν κάποια πράγματα και αυτή ήταν η απόφασή μου. Δεν φεύγω με βαριά καρδιά. Φεύγω με ανοιχτή καρδιά και ανυπομονώ να αρχίσω δουλειά. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση με τον Μάριους Μπάτσιου. Ήταν κάτι τεχνητό. Εγώ είπα μετά το παιχνίδι με την Άουντα ότι δεν παίξαμε τίποτα και δεν αξίζαμε να προκριθούμε. Από πού προέκυψε η σύγκρουση;»