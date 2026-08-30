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Φλορίν Τανάσε: Ο «χαμαιλέοντας» του 1,8 εκατομμυρίου!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν σκοράρει μόνο αλλά δίνει και πολλές ασίστ ο Τανάσε.

Ποδοσφαιριστής για… πολλές δουλειές είναι ο Φλορίν Τανάσε, ο οποίος, σύμφωνα με ρουμάνικα δημοσιεύματα, έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ομόνοια.

Κοιτάζοντας το βιογραφικό του 31χρονου άσου της Στεάουα Βουκουρεστίου, βγάλεις το συμπέρασμα ότι είναι ποδοσφαιριστής για όλες τις δουλειές.

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Με τη χρηματιστηριακή του αξία να είναι, σύμφωνα με το transfermarkt, 1, 8 εκατομμύρια ευρώ, ο Τανάσε αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής.  

Έχουμε και λέμε:

-Ως επιτελικός μέσος έπαιξε 136 φορές (49 γκολ, 24 ασίστ)

-Αγωνίστηκε 116 φορές ως αριστερός εξτρέμ (33 γκολ, 23 ασίστ)

-Ως επιθετικός έπαιξε σε 84 παιχνίδια (23 γκολ, 7 ασίστ).

-Σε 46 παιχνίδια αγωνίστηκε ως κεντρικός χαφ (15 γκολ, 11 ασίστ).

-16 φορές αγωνίστηκε ως αμυντικός χαφ (5 γκολ, 1 ασίστ).

-Κατέγραψε έξι συμμετοχές ως αριστερός μέσος (2 γκολ, 2 ασίστ).

-Σε τέσσερα παιχνίδια αγωνίστηκε ως δεξιός εξτρέμ (1 ασίστ).

-Ως δεύτερος επιθετικός έπαιξε σε δύο παιχνίδια (1 ασίστ).

 

 

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