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Η FIFA στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και στο συγκρότημα ΔΙΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ

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Από το FIFA World Cup 2026 στο Women’s World Cup 2027 και το World Cup 2030

Επίσημη επίσκεψη στην ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ και στο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 27 Αυγούστου από εκπροσώπους της FIFA, με αντικείμενο την αναγνώριση της επιτυχημένης παρουσίας του FIFA World Cup 2026 και την αποτίμηση της συνολικής διαχείρισης του από το ΣΙΓΜΑ, ως επίσημου τηλεοπτικού καναλιού μετάδοσης στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της FIFA συνεχάρησαν τον Όμιλο ΔΙΑΣ και το ΣΙΓΜΑ για την επαγγελματική οργάνωση, την ποιότητα της κάλυψης και την αξιοποίηση του ευρύτερου οικοσυστήματος του Ομίλου, που συνέβαλε στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας Παγκοσμίου Κυπέλλου για το κυπριακό κοινό.

Η συνάντηση αποτέλεσε παράλληλα την αφετηρία για την επόμενη μεγάλη ποδοσφαιρική πρόκληση, καθώς έγινε η πρώτη επίσημη ενημέρωση για την εξασφάλιση από το ΣΙΓΜΑ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του FIFA Womens World Cup 2027, αλλά και του FIFA World Cup 2030.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη της FIFA προς το ΣΙΓΜΑ και τον Δημοσιογραφικό Όμιλο ΔΙΑΣ και ενισχύει τη στρατηγική θέση του Ομίλου στον χώρο των μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στο FIFA World Cup 2026, το ΣΙΓΜΑ συνεχίζει δυναμικά, μεταφέροντας στις οθόνες της Κύπρου τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις των επόμενων ετών.

Το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Και το ΣΙΓΜΑ είναι εκεί.

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ΔΙΕΘΝΗ

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