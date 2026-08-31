Στροφή στον πρώτο στόχο για την Ομόνοια

Η Ομόνοια άφησε πίσω της την πρόκριση στη League Phase του Europa League, έχοντας πλέον όλη της την προσοχή στο πρωτάθλημα και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Οι πράσινοι φιλοξενούν απόψε στις 20:00 την Ομόνοια Αραδίππου στο ΓΣΠ και θα επιδιώξουν το πρώτο τρίποντο για φέτος.

Ο Χένινγκ Μπεργκ φρόντισε από την πρώτη κιόλας στιγμή έπειτα από την πρόκριση κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν να κατεβάσει τους τόνους, κρατώντας έτσι τους παίκτες του σε εγρήγορση.

Η Ομόνοια Αραδίππου μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη εάν η Ομόνοια δεν είναι συγκεντρωμένη στο 100%. Ας μην ξεχνάμε πως η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν και παραμένει ο πρώτος στόχος της Ομόνοιας. Συνεπώς ένα επιβλητικό ξεκίνημα στον νέο μαραθώνιο θα δώσει την απατούμενη ώθηση και θα αποτελέσει προφανώς τη συνέχεια των καλών εμφανίσεων κόντρα στους Βέλγους.