Πέντε χρόνια προσφοράς γιόρτασε το Charity Idols Κύπρου – Τρεις νέοι πρεσβευτές

Σε μια ζεστή και όμορφη εκδήλωση στο εστιατόριο «Παράγκα» στο Παραλίμνι, το «Charity Idols» Κύπρου γιόρτασε την επέτειο των πέντε χρόνων λειτουργίας του, μαζί με μέλη, πρεσβευτές, χορηγούς και υποστηρικτές του σωματείου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν οι τρεις νέοι πρεσβευτές του φιλανθρωπικού σωματείου, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους υφιστάμενους, Γιώργο Μερκή και Νεόφυτο Μιχαήλ. Πρόκειται για τους Ιβάν Τρισκόφσκι, Φιλίππα Σάββα και Λουκρητία Χρυσοστόμου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Charity Idols για την ενίσχυση των ιερών σκοπών του.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε μέλη και εθελοντές του σωματείου, ως αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς τους στο φιλανθρωπικό του έργο.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών και εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών ομάδων, με εκείνους της Ομόνοιας Λευκωσίας, της ΑΕΚ Λάρνακας και της νεοσύστατης Πέγεια - Ακάμας Ladies να επιφυλάσσουν μια όμορφη έκπληξη, καθώς προσήλθαν με συλλεκτικές φανέλες ως δώρα για τις επερχόμενες φιλανθρωπικές δημοπρασίες.

Στα πέντε χρόνια δράσης του, το Charity Idols Κύπρου έχει επιτύχει ένα σπουδαίο έργο. Μέσα από 1.237 ηλεκτρονικές δημοπρασίες, κατάφερε να συγκεντρώσει το συνολικό ποσό των €176.243, προσφέροντας πολύτιμη οικονομική «ανάσα» σε 94 διαφορετικούς φιλανθρωπικοΑύς σκοπούς και συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη.

Αυτό το επίτευγμα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη διαχρονική στήριξη των ομάδων, του ΠΑ.Σ.Π., δεκάδων ποδοσφαιριστών, αλλά και των σωματείων που προσφέρουν σε σταθερή βάση τις φανέλες τους.

Διαχρονικοί συνεργάτες των φιλανθρωπικών δημοπρασιών είναι οι Απόλλων Λεμεσού, Ομόνοια Λευκωσίας, ΑΕΚ Λάρνακας, Ομόνοια 29ης Μαΐου, ΑΕΛ Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, Ανόρθωση Αμμοχώστου, Πάφος FC, ΕΝΠ, Εθνικός Άχνας, ΑΣΙΛ Λύσης και Διγενής Ακρίτας Μόρφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Charity Idols Κύπρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον Χρυσό Χορηγό του, Stoiximan, καθώς και στους υπόλοιπους χορηγούς που στέκονται αρωγοί στο έργο του: ΠΑ.Σ.Π., Rotsas & Co, McDonald’s, Remedica, Force Car Rentals, SoEasy Travel Insurance, Super Action, ΣΠΟΡ FM 95.0, Purple Real Estate και Ocean Basket.