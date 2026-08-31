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ΑΕΛ: Τα αποτελέσματα για Γκομίς - Χάνει μεγάλο μέρος της χρονιάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι έδειξαν οι εξετάσεις μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα με την Ανόρθωση

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιανίκ Γκομίς ανακοίνωσε η ΑΕΛ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη στον αγώνα με την Ανόρθωση.

Σύμφωνα με αυτά, ο ποδοσφαιριστής υπέστη εξάρθρημα ποδοκνημικής και κάταγμα περόνης και θα περάσει από χειρουργείο. Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις θα μείνει εκτός δράσης για περίοδο έξι μηνών.

Η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Γιαννίκ Γκομίς, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΕΛ-Ανόρθωση.

Οι εξετάσεις έδειξαν εξάρθρημα ποδοκνημικής και κάταγμα περόνης.

Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ, σύμφωνα με την αρχική ιατρική εκτίμηση, το διάστημα απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις υπολογίζεται στους 6 μήνες.

Η πορεία της αποκατάστασης του θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης του. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση θα πραγματοποιηθεί όταν κριθεί ότι έχει επιτευχθεί η απαραίτητη πλήρης και ασφαλής αποκατάσταση.

Η ΑΕΛ θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Γιαννίκ Γκομίς, παρέχοντας του κάθε δυνατή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας και της αποκατάστασης του.

Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η οικογένεια της ΑΕΛ εκφράζουν τις θερμότερες ευχές τους στον Γιαννίκ για καλή επιτυχία στην επέμβαση, δύναμη και ταχεία ανάρρωση».

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