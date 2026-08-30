Επίσημο: Φεύγει ο Ρόσα από τον ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοίνωση από τους γαλαζοκίτρινους - Πάει δανεικός στην Καραμπάχ ο Ντιέγκο Ρόσα
Διαβάστε τις λεπτομέρειες του DEAL με τους Αζέρους:
Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την συμφωνία δανεισμού με την Qarabağ FK για τον ποδοσφαιριστή Diego Rosa. Η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα αγοράς του ποδοσφαιριστή από την Qarabağ FK το ερχόμενο καλοκαίρι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η ομάδα μας θα διατηρήσει σε αυτό το ενδεχόμενο και ένα σημαντικό ποσοστό των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ευχόμαστε στον Diego Rosa υγεία και καλή επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.