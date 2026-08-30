ΒΙΝΤΕΟ: Ανακοίνωσε το μεγάλο «ΜΠΑΜ» η Τσέλσι!

Η Τσέλσι ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα.

Ο 33χρονος Αργεντινός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τους «μπλε», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του έπειτα από έξι σεζόν στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Μαρτίνες αποχωρεί από την Άστον Βίλα έχοντας καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συνολικά πραγματοποίησε 256 εμφανίσεις με τη φανέλα της, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο. Το να έρθω στην Τσέλσι ήταν μία εύκολη απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου και ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Αργεντινός διεθνής ξεκαθάρισε παράλληλα ότι στόχος του είναι η κατάκτηση τίτλων με τη νέα του ομάδα.

«Θέλω να πετύχω εδώ. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να κερδίζει σε ό,τι κάνει και θέλω να μεταφέρω αυτή τη νοοτροπία σε έναν σύλλογο που έχει μάθει να κατακτά τρόπαια. Παίζω με πάθος και με την καρδιά μου και θα δίνω το 100% σε κάθε παιχνίδι και κάθε προπόνηση», τόνισε.

Η καριέρα του Μαρτίνες στην Αγγλία ξεκίνησε από την Άρσεναλ, στην οποία μεταγράφηκε το 2010 σε ηλικία 17 ετών από τις ακαδημίες της Ιντεπεντιέντε. Ακολούθησαν αρκετοί δανεισμοί, μέχρι να πάρει τις ευκαιρίες του στους «κανονιέρηδες» και να αγωνιστεί βασικός στο φινάλε της σεζόν 2019/20, κατακτώντας και το FA Cup.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 μεταγράφηκε στην Άστον Βίλα, με την οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι επιτυχίες του με την εθνική Αργεντινής. Από το ντεμπούτο του το 2021 έχει συμπληρώσει 67 συμμετοχές, κατακτώντας δύο Copa America, το 2021 και το 2024, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Οι εμφανίσεις του σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο τού χάρισαν επίσης δύο συνεχόμενα βραβεία Yashin, το 2023 και το 2024, ως κορυφαίου τερματοφύλακα στον κόσμο.

sport-fm.gr