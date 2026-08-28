Επιστρέφει στον ΑΠΟΕΛ ο Δώνης!

Εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες στον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «athletiko.gr», ο Τάσος Δώνης συμφώνησε με τους γαλαζοκίτρινους και επιστρέφει στη Λευκωσία. Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Με την προσθήκη του Αλεξάντρε Ζαουέ να έχει ολοκληρωθεί και το ενδεχόμενο να γίνει ακόμη μία κίνηση για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται παράλληλα να μειώσουν τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο έμψυχο δυναμικό. Ο Άρης αριθμεί πλέον 35 ποδοσφαιριστές, αριθμός που δεδομένα δημιουργεί ανάγκη για ξεκαθάρισμα, με ορισμένες περιπτώσεις παικτών να έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν ως εκείνες στις οποίες υπάρχει μικρότερος διαθέσιμος χώρος στο αγωνιστικό πλάνο.

Μία από αυτές φαίνεται πως είναι και ο Τάσος Δώνης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δύσκολα θα βρει τον χώρο που θα ήθελε μετά τις κινήσεις που έγιναν στη μεσοεπιθετική γραμμή, εκεί που ο ανταγωνισμός ακόμη και για μια θέση στην 23άδα είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένος.

Προφορική συμφωνία με ΑΠΟΕΛ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, ο Τάσος Δώνης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ και πλέον το ζητούμενο είναι να βρεθεί η φόρμουλα για τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη. Ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να τα βρει με τους «κιτρινόμαυρους» προκειμένου να μείνει ελεύθερος και να μπορέσει στη συνέχεια να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Κύπρο, επιστρέφοντας στον σύλλογο που προπονεί ο Νίκος Παπαδόπουλος για μια δεύτερη θητεία.

Για τον Άρη, μια πιθανή αποχώρηση του Δώνη θα ελευθερώσει μία θέση στη... γεμάτη μεσοεπιθετική γραμμή του ρόστερ, κάτι που αποτελεί πλέον βασικό ζητούμενο για τους «κιτρινόμαυρους». Με τη μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα να ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Άρης θα επιδιώξει να αποσυμφορήσει κι άλλο το ρόστερ του, είτε λύνοντας κάποια συμβόλαια είτε παραχωρώντας κάποιους νεαρούς με τη μορφή δανεισμού».