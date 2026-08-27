Αυτοί είναι οι οχτώ αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League

Η ΑΕΚ έμαθε και τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του Champions League που είναι οι εξής:

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Σαχτάρ (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Κόμο (εκτός), Λίντσερ (εντός).

Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών:

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου