Αυτοί είναι οι οχτώ αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει η ελληνική ομάδα.
Η ΑΕΚ έμαθε και τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του Champions League που είναι οι εξής:
Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρόμα (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Σαχτάρ (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Κόμο (εκτός), Λίντσερ (εντός).
Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών:
1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου
3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου
4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου
5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου
6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου
7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου
8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου