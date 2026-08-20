Βάσεις από το Βέλγιο

Tι κι αν οι πράσινοι έχουν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League; Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ θέλει να βλέπει πάντα το καλύτερο σενάριο κι αυτό αφορά τη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η είσοδος στη League Phase του Europa, όπου το επίπεδο είναι σαφώς καλύτερο, είναι πρωταρχικός στόχος για την ομάδα της πρωτεύουσας. Η Ομόνοια θέλει να φανεί αντάξια των προσδοκιών, κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να μην διαθέτει ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν παύει όμως από το να θεωρείται επικίνδυνη. Για τους Βέλγους η αποψινή αναμέτρηση είναι τεράστια πρόκληση όντας… πρωτάρα στα ευρωπαϊκά σαλόνια κι αυτό κρούει ήδη τον… κώδωνα του κινδύνου για το «τριφύλλι».

Η Ομόνοια θέλει να χτίσει στην καλή εικόνα της προηγούμενης Πέμπτης και να βρει ξανά το 100% του… καλού της εαυτού. Η βελτίωση σε όλα τα επίπεδα αναπτέρωσε το ηθικό όλων κι έτσι, αν δώσει συνέχεια, τότε θα αυξήσει τις ελπίδες για πρόκριση. Ο Νορβηγός τεχνικός θέλει να δει ξανά συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο του για να βάλει η ομάδα του τις βάσεις. Η ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (27/08) στο ΓΣΠ μπορεί να μετατραπεί σε… εύκολη δουλειά, αν η μισή γίνει στο Βέλγιο!

Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Οντουμπάντζο και Μαγιαμπέλα. Ο Μπεργκ δύσκολα θα προχωρήσει σε αλλαγές, με τον Χατζηγιοβάνη να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα (λόγω της απουσίας του δευτέρου). Στο δεξί άκρο της άμυνας η ετοιμότητα του Ντουβέρν δύσκολα θα επηρεάσει τη θέση του Νεγκό, όμως δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

Από τον Μπεργκ στον… Λένον

Η είσοδος στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά από τέσσερα χρόνια, αποτελεί μεγάλο δέλεαρ για την ομάδα της πρωτεύουσας. Το καλοκαίρι του 2022 το «τριφύλλι» κατάφερε να δώσει το «παρών» του στους ομίλους του Europa (πριν αλλάξει το φορμάτ), όπου συνάντησε τη Σέριφ, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς όμως να γευτεί τη χαρά της νίκης σε κάποια από τις έξι αναμετρήσεις. Στον πάγκο ήταν ο Νιλ Λένον, ενώ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ο Γιανίκ Φερέρα.

Με τον Χένινγκ Μπεργκ θα είναι η δεύτερη παρουσία στο Europa League, αν καταφέρει να προκριθεί! Προηγήθηκε το καλοκαίρι του 2020, όταν η Ομόνοια δεν ξεπέρασε τα εμπόδια για το Champions League και κατέληξε στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στο πρώτο καλοκαίρι του… κορωνοϊού, οι πράσινοι άρχισαν το ταξίδι τους από τον πρώτο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και προκρίθηκαν επί της Αραράτ, της Λέγκια Βαρσοβίας και του Ερυθρού Αστέρα. Όμως, στον προθάλαμο των αστεριών, σκόνταψαν στο εμπόδιο του Ολυμπιακού Πειραιώς (0-2 συνολικό σκορ). Στους ομίλους του Europa, συνάντησαν ΠΑΟΚ, Αϊντχόφεν και Γρανάδα (μια νίκη, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες).