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Ο Ντιονί πήρε τη σκυτάλη από τον Μποτεάκ!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Ο Ντιονί πήρε τη σκυτάλη από τον Μποτεάκ!

O Nτιονί και η λίστα με τους Γάλλους της Ομόνοιας!

Ο Λοΐς Ντιονί ήταν ο χρυσός σκόρερ για την Ομόνοια στη νίκη - πρόκριση επί της Λίνκολν, μπαίνοντας στη λίστα με τους Γάλλους παίκτες που σκόραραν με τη φανέλα των πρασίνων.

Ο 33χρονος ουσιαστικά πήρε τη σκυτάλη από τον Μποτεάκ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος του συμπατριώτης που σκόραρε για λογαριασμό της ομάδας της Λευκωσίας.

Ο Μποτεάκ μάλιστα μέτρα κι αυτός ευρωπαϊκό τέρμα, καθώς είχε σκοράρει τη σεζόν 2020-21, σε αγώνα των ομίλων του Europa League κοντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Συνολικά στα τρία του χρόνια στην Ομόνοια ο Μποτεάκ κατέγραψε συνολικά 81 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, Πέραν του Europa League, είχε επίσης παρουσίες με την Ομόνοια και στο Conference League.

Άλλος ένας Γάλλος με ευρωπαϊκό τέρμα για την Ομόνοια είχε πετύχει ο Γκουλόν, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο δεύτερο παιχνίδι του α' προκριματικού του Europa League απέναντι στην Ντιναμό Μπατούμι, τη σεζόν 2015-16.

Ευρωπαϊκές συμμετοχές με το τριφύλλι, χωρίς να βρει δίχτυα, είχε ο Άντονι Σκαραμοτσίνο, ο οποίος θήτευσε την τριετία 2012-15 στο Ηλίας Πούλλος.

Πέρασμα από την Ομόνοια είχε και ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Μίκαελ Γκαφούρ (2018-19), αλλά δεν είχε γκολ, ούτε Ευρωπαϊκή συμμετοχή, όπως και ο Μπράιαν Μπεργκουνιού - που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο - στη θητεία του το δεύτερο εξάμηνο της περιόδου 2011-12.

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