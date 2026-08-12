Ένα βήμα πριν τ΄ αστέρια - Tα ζευγάρια των πλέι οφ του Champions League

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των πλέι οφ των προκριματικών του Champions League, με την ΑΕΚ να τίθεται αντιμέτωπη με την Λέφσκι Σόφιας.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Αυγούστου, με την Ένωση να αντιμετωπίζει τους Βούλγαρους στη Σόφια, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Allwyn Arena στις 25 ή 26 Αυγούστου. Τα ζευγάρια:

Μονοπάτι πρωταθλητών

Λέφσκι Σόφιας-ΑΕΚ

Σέλτικ-ΛΑΣΚ Λιντς

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Βίκινγκ

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά-Σαμπάχ

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Φενέρμπαχτσε-Λιόν

Ναϊμέγκεν-Μπόντο/Γκλιμτ