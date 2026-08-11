«Να το επαναλάβουμε και φέτος - Παίζω αριστερά, κέντρο, δεξιά»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας παραχώρησε ο νέος δεξιός μπακ των πρασίνων Ζαν Κεβέν Ντιβέρν.

Δείτε στο βίντεο όσα δήλωσε: