«Περίμενα εδώ και μήνες να υπογράψω - Όταν είδα το πρότζεκτ της Ομόνοιας...»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας παραχώρησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας ο Λούμπομιρ Σάτκα.

Ο 30χρονος Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός ανέφερε τους λόγους για τους οποίους αποδέχθηκε την πρόταση των πρασίνων ενώ μίλησε επίσης για το αγωνιστικό του προφίλ, το επίπεδο ετοιμότητάς του, τον αριθμό που επέλεξε καθώς και το γεγονός ότι θα αγωνίζεται υπό πίεση.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: