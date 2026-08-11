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Πάει Βόρεια Ιρλανδία η Ομόνοια αν αποκλειστεί από τη Λίνκολν

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάει Βόρεια Ιρλανδία η Ομόνοια αν αποκλειστεί από τη Λίνκολν

Παίζει με Λάρνε στο απευκταίο σενάριο

Ανεξαρτήτως αν στην Ομόνοια ούτε που θέλουν να σκέφτονται το εν λόγω ενδεχόμενο, έχει οριστικοποιηθεί ο αντίπαλος των πρασίνων στο απευκταίο σενάριο που αποκλειστούν από τη Λίνκολν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και «υποβιβαστούν» στα πλέι οφ του Conference League.

Αυτός θα είναι η Λάρνε, με την ομάδα της Βορείου Ιρλανδίας να ηττάται στην παράταση με 2-1 από την Ιμπέρια Τυφλίδας (2-1) και να αποκλείεται από το Europa League, συνεχίζοντας στα πλέι οφ της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού της Ομόνοιας με τη Λίνκολν.

Το πρώτο ματς στη Βόρεια Ιρλανδία είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο χωρίς τέρματα, ενώ στη ρεβάνς στην Τυφλίδα, οι Γεωργιανοί επικράτησαν στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Θυμίζουμε πως η Ομόνοια στον πρώτo της αγώνα με τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ εξήλθε ισόπαλη 1-1 και είναι το φαβορί να σφραγίσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League, στη ρεβάνς της Πέμπτης (13/8, 20:00) στο ΓΣΠ.

Yπενθυμίζεται επίσης πως εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και εξασφαλίσει την πρόκριση, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει τη βελγική Σεντ Τρούντεν, έχοντας εξασφαλίσει θέση σε League Phase (θα παίξει σε αυτήν του Conference League αν αποκλειστεί). Στο σενάριο αποκλεισμού από τη Λίνκολν, θα παίξει... ρέστα κόντρα στη Λάρνε για την ευρωπαϊκή της επιβίωση.

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