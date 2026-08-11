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Ανακοίνωσε και Ντιβέρν η Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε και Ντιβέρν η Ομόνοια!

Δικός της ο 29χρονος μπακ

Δεύτερη μεταγραφική ανακοίνωση εντός της ίδιας μέρας για την Ομόνοια η οποία έκανε δικό της και τον Ζαν-Κεβέν Ντιβέρν.

Ο 29χρονος Γαλλο-αϊτινός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών, όπως και ο Σάτκα που ανακοινώθηκε νωρίτερα.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την FC Nantes για την μεταγραφή του Jean-Kévin Duverne.

Το συμβόλαιο συνεργασίας έχει διάρκεια 2+1 χρόνια.

Ο Jean-Kévin Duverne είναι 29 χρόνων, αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας, κατάγεται από τη Γαλλία, είναι διεθνής με την Αϊτή καθώς απέκτησε υπηκοότητα και αγωνίστηκε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι σε Βραζιλία και Μαρόκο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Βελγική, KAA Gent, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στην Α’ κατηγορία Γαλλία αγωνιζόμενος στις Stade Brestois, FC Nantes και RC Lens (Β’ Γαλλίας).

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 93.

Καλωσορίζουμε τον Jean-Kévin Duverne στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

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