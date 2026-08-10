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Στο Παρίσι η κυπριακή κολύμβηση με Αντωνίου και Εροκίνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο Παρίσι η κυπριακή κολύμβηση με Αντωνίου και Εροκίνα

Θα λάβουν μέρος σε τρία αγωνίσματα η κάθε μία

Με την Κάλια Αντωνίου και τη Μαρία Εροκίνα θα εκπροσωπηθεί η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026, που διεξάγεται στο Παρίσι και το Σεν-Ντενί από τις 31 Ιουλίου μέχρι τις 16 Αυγούστου.

Την κυπριακή αποστολή συμπληρώνει ο συνοδός προπονητής Σταύρος Μιχαηλίδης, ενώ οι δύο αθλήτριες θα έχουν συνολικά έξι ατομικές συμμετοχές, τρεις η κάθε μία.

Η διοργάνωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού του ευρωπαϊκού υγρού στίβου και επιστρέφει στο Παρίσι για πρώτη φορά από το 1931, ενώ η Γαλλία φιλοξενεί ξανά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά το 1987.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αγωνίσματα: κολύμβηση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση, κολύμβηση ανοικτής θάλασσας και high diving.

Οι αγώνες κολύμβησης διεξάγονται στο Olympic Aquatics Centre of Métropole du Grand Paris, την εγκατάσταση που φιλοξένησε αγωνίσματα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Η εγκατάσταση υποδέχεται ξανά την ευρωπαϊκή ελίτ, αυτή τη φορά για το κορυφαίο ευρωπαϊκό ραντεβού του υγρού στίβου.

 

Αύριο η πρεμιέρα με την Κάλια Αντωνίου

Η κυπριακή παρουσία στην πισίνα αρχίζει αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, με την Κάλια Αντωνίου στα 100 μέτρα ελεύθερο. Η Κύπρια πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί στην 6η και τελευταία προκριματική σειρά, από τις έξι που θα διεξαχθούν συνολικά, και θα πάρει θέση στη διαδρομή 1 (συμμετέχουν 10 αθλήτριες). Στο αγώνισμα έχουν δηλωθεί 55 κολυμβήτριες, γεγονός που προδιαγράφει έντονο συναγωνισμό από την πρώτη φάση.

Η συγκεκριμένη συμμετοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Κάλια έχει ήδη καταγράψει σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία στα 100μ. ελεύθερο, το 2024 στο Βελιγράδι, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με χρόνο 54.23. Η αυριανή κούρσα θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό τεστ της πρωταθλήτριας μας στο Παρίσι και την απαρχή της κυπριακής παρουσίας στη διοργάνωση.

 

Το πρόγραμμα των δύο κολυμβητριών μας:

10/8     Κάλια Αντωνίου           100μ. ελεύθερο

11/8     Κάλια Αντωνίου           50μ. πεταλούδα

11/8     Μαρία Εροκίνα            100μ. πρόσθιο

13/8     Μαρία Εροκίνα            200μ. πρόσθιο

14/8     Κάλια Αντωνίου           50μ. ελεύθερο

15/8     Μαρία Εροκίνα            50μ. πρόσθιο

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