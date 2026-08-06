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Μπεργκ: «Ξεχωριστό παιχνίδι λόγω γηπέδου, ανέμου και απουσιών»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπεργκ: «Ξεχωριστό παιχνίδι λόγω γηπέδου, ανέμου και απουσιών»

Όλα όσα δήλωσε ο Νορβηγός προπονητής των πρασίνων

Ο Χένινγκ Μπεργκ παρουσιάστηκε ευχαριστημένος από το γκολ της ισοφάρισης στο παιχνίδι με την Λίνκολν, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων στις τοποθετήσεις που παραχώρησε μετά το παιχνίδι. 

Αναλυτικά: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά το ότι επιστρέψαμε και σκοράραμε στο τέλος το κάνει καλύτερο. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έπρεπε να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για να παραμείνουμε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο που υπήρχε αέρας. Δεν ήμασταν αρκετά επικίνδυνοι από την κατοχή που είχαμε. Είμαστε στα μισά του δρόμου, ανυπομονούμε να παίξουμε στην έδρα μας σε κανονικό γρασίδι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, δεν ήμασταν καλοί. Αυτό το παιχνίδι ήταν ξεχωριστό λόγω του γηπέδου, του ανέμου αλλά και για το ότι μας έλειπαν πολλοί παίκτες. Με τα δύο τελευταία παιχνίδια που παίξαμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα».

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