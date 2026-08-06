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Να μπουν θεμέλια πρόκρισης και… εμπιστοσύνης

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Να μπουν θεμέλια πρόκρισης και… εμπιστοσύνης

Κόντρα στην Λίνκολν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League απόψε η Ομόνοια

Δεν πήγε καθόλου καλά το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνοια. Γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League καθώς έχασε στα πέναλτι από την Καϊράτ και «υποβιβάστηκε» στο Europa League. Kαι σαφώς η παρουσία της στη League phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, αποτελεί τον «μεγάλο» πλέον στόχο που είναι αδιαπραγμάτευτος.

Ο δρόμος προς αυτόν είναι… ορθάνοικτος, αφού έχει μπροστά της αντιπάλους που μπορεί να ρίξει εκτός και να προχωρήσει. Απόψε (20:00) επιβάλλεται να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στη Λίνκολν, στην πρώτη «μάχη» που θα γίνει στο Γιβραλτάρ.

Οι πράσινοι μπαίνουν με την ετικέτα του φαβορί, όμως αυτό από μόνο του δεν δίνει πρόκριση. Η ομάδα της Λευκωσίας οφείλει να αποφύγει τα λάθη που έγιναν στους πρώτους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες και να πάει στη ρεβάνς του ΓΣΠ (13/08) με το «πάνω χέρι».

Ο αντίπαλος δεν φοβίζει και μπορεί να προέρχεται από ένα υποδεέστερο πρωτάθλημα, όμως πρέπει να προσεχθεί και να μην δώσει δικαιώματα. Πέρα από τα θεμέλια πρόκρισης πρέπει να μπουν και θεμέλια… εμπιστοσύνης, αφού η αλήθεια είναι πως ο αποκλεισμός έχει φέρει από νωρίς κατήφεια και μουρμούρα που «σκεπάζει» τα πράσινα στέκια.

Όσον αφορά τα πλάνα του Χένινγκ Μπεργκ, αναγκαστικά θα είναι διαφοροποιημένα. Οι αποβολές των Κακουλλή και Κουλιμπαλί φέρνουν αλλαγές σε άμυνα και επίθεση. Ο Κούσουλος ενδεχομένως να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας καθώς ο Σίμιτς θα μεταφερθεί στο κέντρο της οπισθοφυλακής, δίπλα στον Παναγιώτου. Και αυτό γιατί ο Οντουμπάντζο είναι ανέτοιμος και ο Νεγκό επίσης τιμωρημένος. Υπάρχει και το σενάριο να παίξει ο Μπάλκοβετς στην άμυνα και ο Χρίστου να πάρει τη θέση του στο αριστερό άκρο.

Στην επίθεση, ο Νεοφύτου έχει τον πρώτο λόγο καθώς ο Ντιονί έδειξε πως χρειάζεται ακόμη δουλειά για να φτάσει στα επιθυμητά στάδια ετοιμότητας. Από εκεί και πέρα, οι Φαμπιάνο, Παναγιώτης Ανδρέου, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Εβάντρο και Μαγιαμπέλα, είναι οι «σίγουροι» για την ενδεκάδα. Εκτός επιλογών είναι και ο Άιτινγκ.

 

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