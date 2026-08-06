Δεν τίθεται θέμα για τον Μπεργκ

Μπορεί το προηγούμενο διάστημα η απογοήτευση που άφησε πίσω του ο αποκλεισμός από την Καϊράτ να ήταν στον αφρό της «πράσινης» επικαιρότητας, παρόλα αυτά η Ομόνοια έπρεπε άμεσα να γυρίσει σελίδα και να στρέψει την προσοχή της στα παιχνίδι με την Λίνκολν στο Europa League. Ο Μπεργκ ξέρει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητες που έχει το ρόστερ του ακόμα και με τις σημαντικές απουσίες που ήταν αποτέλεσμα των δύο αγώνων με τους Καζάκους. Ο στόχος λοιπόν είναι ξεκάθαρος. Η Ομόνοια μπορεί και πρέπει να πάρει την νίκη μέσα στο Γιβραλτάρ.