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Μπεργκ: «Να μας δοθεί η ευκαιρία να παίξουμε αυτή τη φορά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπεργκ: «Να μας δοθεί η ευκαιρία να παίξουμε αυτή τη φορά»

Τα όσα λέχθηκαν από τον προπονητή της Ομόνοιας ενόψει της πρώτης μάχης με τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ.

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου των πρασίνων για το αυριανό (6/8) ματς με τη Λίνκολν για τον γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League.

Αναλυτικά...

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε. Είναι μεγάλο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο καλύτερο μας δυνατό επίπεδο.

Είναι ένας καλός συνθετικός χλοοτάπητας αλλά είναι εντάξει το γήπεδο, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Παίξαμε σε παρόμοιο όταν αντιμετωπίσαμε τη Λωζάνη.

Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να παίξουμε, παίζαμε με 10 και οι παίκτες οδήγησαν το παιχνίδι στα πέναλτι, αυτό είναι εντυπωσιακή προσπάθεια. Αν παίζαμε 11 εναντίον 11, θα παίρναμε την πρόκριση. Θέλω να μας δοθεί η ευκαιρία να παίξουμε αυτή τη φορά. Η UEFA διόρθωσε το λάθος του διαιτητή με τον Κακουλλή και θα χάσει μόνο ένα παιχνίδι.

Το Γιβραλτάρ είναι μικρή χώρα και δεν ξεχωρίζει για τις ομάδες της στην Ευρώπη, στην έδρα της όμως η Λίνκολν είναι καλή και αυτό φάνηκε από τα αποτέλεσματα που έφερε. Εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας, έχουμε μια καλή ομάδα με καλό ρόστερ».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕυρωπαικες ΔιοργανωσειςΟΜΟΝΟΙΑ

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