«Κουσούρι» που δεν... είχε η απειθαρχία

Η Ομόνοια μπήκε σε νέα εβδομάδα με στόχο ένα καλύτερο… αύριο. Θέλοντας ή μη, οι δύσκολες μέρες μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ, μένουν στο παρελθόν και οι πράσινοι κοιτάζουν το μέλλον που τους βρίσκει στον 3ο προκριματικό του Europa League. Η πρώτη μάχη ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη (06/08) στο Γιβραλτάρ, εκεί όπου ενδεχόμενη αδράνεια και απειθαρχία, ίσως αποβούν μοιραία.

Οι πράσινοι σε 210 λεπτά αγώνων με την Καϊράτ, μετρούν τρεις κόκκινες κάρτες, οι δύο εκ των οποίων, απευθείας. Μάλιστα, σχεδόν με το… καλημέρα των αναμετρήσεων σε Λευκωσία και Αλμάτι (33΄ και 26΄ αντίστοιχα). Ο Κουλιμπαλί δε, δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 111΄ της παράτασης με τους Καζάκους. Πρόκειται για στατιστικά που φανερώνουν έλλειψη συγκέντρωσης, η οποία -όπως φάνηκε- στοίχησε στο «τριφύλλι». Αν ήταν αυστηρές ή δεν έπρεπε να δοθούν από τους διαιτητές, δεν έχει την παραμικρή σημασία καθώς δεν αλλάζουν την… ιστορία.

Το αξιοσημείωτο για το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ, αναφέρει το εξής: Ολόκληρη την περίοδο 2025-26 σε όλες τις διοργανώσεις, η Ομόνοια δέχθηκε μόλις μια απευθείας κόκκινη κάρτα (!). Στις 28 Αυγούστου 2025 στη ρεβάνς με την Βόλσφμπεργκερ ο Μάριτς αντίκρισε την κόκκινη στο 60΄, σε ένα… επεισοδιακό επαναληπτικό στον οποίο οι πράσινοι επικράτησαν στα πέναλτι 5-4 και εξασφάλισαν θέση στην League Phase του Conference League. Όσον αφορά σε δεύτερη κίτρινη, ο Κουλιμπαλί, όπως και το βράδυ της Τετάρτης (29/07), δέχθηκε δύο κίτρινες στις 26 Απριλίου κόντρα στον Απόλλωνα. Στην ίδια φάση για φάουλ και διαμαρτυρία στο 90+2΄.

Εν ολίγοις, στα δύο παιχνίδια με την Καϊράτ, η Ομόνοια παρουσίασε ένα «κουσούρι» το οποίο καλείται να αποβάλει άμεσα. Οι πράσινοι δεν… συνήθισαν τον κόσμο τους σε τέτοιου είδους απρόσεκτες ενέργειες, καθώς με τον Νορβηγό στο τιμόνι, η πειθαρχία και η συγκέντρωση ήταν από τα ατού τους.

Δεδομένες οι αλλαγές

Αλλαγμένη σε άμυνα και επίθεση θα είναι η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο επικείμενο ματς με τη Λίνκολν εκτός έδρας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Χένινγκ Μπεργκ λόγω των αποβολών των Κουλιμπαλί και Κακουλλή, είναι αναγκασμένος να κάνει... αλχημείες, εφόσον ο Οντουμπάντζο δεν είναι έτοιμος να παίξει και επειδή είναι τιμωρημένος ο Νεγκό, τότε δεξί μπακ θα παίξει ο Κούσουλος, ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο της άμυνας ο Σίμιτς. Όσον αφορά την επίθεση, ο Άγγελος Νεοφύτου είναι ο επικρατέστερος αντί του Ντιονί.