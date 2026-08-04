Επίσημο: Ανέλαβε την Ανόρθωση ο Μαραγκός: «Προχωράμε με σχέδιο, τόλμη, αποφασιστικότητα και πάθος»

Με ανακοίνωσή του ο Χρίστος Μαραγκός επισημοποιεί την ανάληψη της προεδρίας της ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πλέον επιχειρηματίας, αναλύει το πλάνο του βάζοντας κάτω τις άμεσες προτεραιότητες της ομάδας υπό την δική του ηγεσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η προσωπική και επαγγελματική μας πορεία, καθορίζεται από σταθμούς γεγονότων και επιλογές αποφάσεων.

Η Ανόρθωση αποτελεί για μένα ένα μεγάλο, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου.

Φόρεσα τη φανέλα της, είχα την τιμή να υπηρετήσω ως αρχηγός της κι έζησα μέσα στο γήπεδο τη δύναμη, το πάθος και τις μεγάλες απαιτήσεις που συνοδεύουν το όνομά της.

Σήμερα, αποδέχομαι την ευθύνη να υπηρετήσω το Σύλλογο από μια νέα θέση, αναλαμβάνοντας την Προεδρία της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Γνωρίζω καλά τη δυσκολία της συγκυρίας.

Οι διοικητικές, οικονομικές και αγωνιστικές προκλήσεις είναι μεγάλες και απαιτούν καθαρή σκέψη και σοβαρότητα. Ο κόσμος της Ανόρθωσης δικαιούται ειλικρίνεια, συνέπεια και μετρήσιμο έργο.

Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με πλήρη επίγνωση των δεδομένων, αλλά και με βαθιά πίστη στις δυνατότητες της Ανόρθωσης. Πίστη που στηρίζεται στην ιστορία, στους ανθρώπους και στον κόσμο της ομάδας, καθώς και στη δύναμη που αποκτά ένας μεγάλος οργανισμός όταν λειτουργεί με σχέδιο, επαγγελματισμό και ενότητα.

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της διοικητικής σταθερότητας και η δημιουργία στέρεων βάσεων για το μέλλον. Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στην οικονομική εξυγίανση και βιωσιμότητα, στη σύγχρονη και επαγγελματική οργάνωση, στους ξεκάθαρους ρόλους και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Συλλόγου απέναντι στους φιλάθλους και στην κοινωνία.

Μέσα στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μας θα παρουσιάσουμε το στρατηγικό σχέδιο της επόμενης τριετίας, με συγκεκριμένους στόχους, προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα. Η πορεία μας θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στην τακτική ενημέρωση και στη λογοδοσία.

Στο αγωνιστικό επίπεδο, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σταδιακά τις προϋποθέσεις για μια Ανόρθωση ανταγωνιστική και πρωταγωνίστρια. Η επιστροφή στις επιτυχίες απαιτεί υπομονή, σωστές αποφάσεις και σκληρή δουλειά. Απαιτεί να χτίσουμε από την αρχή μια ισχυρή βάση, ικανή να στηρίξει τις υψηλές φιλοδοξίες του Συλλόγου.

Στη διαδρομή μου ως ποδοσφαιριστής έμαθα ότι οι μεγάλες νίκες κατακτούνται με ομαδικότητα, πειθαρχία και πάθος. Στην επιχειρηματική μου πορεία έμαθα ότι οι μεγάλοι οργανισμοί προχωρούν με όραμα, στρατηγική, σωστές δομές και ανθρώπους που μοιράζονται τον ίδιο στόχο. Αυτές τις αρχές θέλω να υπηρετήσω και στην Ανόρθωση.

Η Ανόρθωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αμμόχωστο, την προσφυγιά, τη μνήμη, την αξιοπρέπεια και την προσδοκία της επιστροφής. Αυτή η ιστορική της διάσταση αποτελεί πηγή δύναμης και ευθύνης για όλους μας. Αυτές είναι οι ρίζες μας. Είναι βαθιές και γερές, ικανές να στηρίξουν αυτό που θα δημιουργηθεί.

Απευθύνω ένα ανοικτό κάλεσμα ενότητας προς κάθε Ανορθωσιάτη και κάθε Ανορθωσιάτισσα. Η προσπάθεια που αρχίζει σήμερα ανήκει σ’ ολόκληρη τη μεγάλη οικογένεια της Ανόρθωσης. Η εμπιστοσύνη θα οικοδομηθεί μέσα από τη δουλειά, τη συνέπεια και τα αποτελέσματά μας.

Προχωρούμε με σχέδιο και τόλμη.

Με αποφασιστικότητα και πάθος.

Με σεβασμό στην ιστορία και καθαρό προσανατολισμό στο μέλλον.

Για μια Ανόρθωση ισχυρή, αξιόπιστη και περήφανη.

Για την Ανόρθωση που όλοι θέλουμε να βλέπουμε, ξανά εκεί που της αξίζει.

Στην κορυφή.

Ποιος είναι ο Χρίστος Μαραγκός

Ο Χρίστος Μαραγκός υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής της Εθνικής Κύπρου, με σημαντική παρουσία στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Η μακρά ποδοσφαιρική του πορεία συνδέθηκε άρρηκτα με την Ανόρθωση Αμμοχώστου, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για μία δεκαετία, συμβάλλοντας στις σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες του Συλλόγου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια με έντονη αθλητική και κοινωνική παρουσία. Ο πατέρας του διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος της Εκτελεστικής Επιροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Σήμερα είναι Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών MC Media Group, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των υπηρεσιών, των μέσων ενημέρωσης, της τεχνολογίας και της έρευνας. Παράλληλα, είναι Πρόεδρος του φιλανθρωπικού οργανισμού Blue Heart Foundation, αναπτύσσοντας σημαντική κοινωνική και ανθρωπιστική δράση στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου στη Νομική.

Είναι παντρεμένος με την Εύη Μαραγκού και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Γιώτια και τον Σπύρο.