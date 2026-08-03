Επιστροφή στις προπονήσεις με δύο μεγάλα ερωτηματικά για το Γιβραλτάρ

Αμφίβολοι για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ομόνοιας απέναντι στην Λίνκολν την προσεχή Πέμπτη (20:00) είναι οι Κάρελ Άιτινγκ και Μόουζες Οντουμπάτζο, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από πλευράς πρασίνων, ο πρώτος αφού πέρασε από εξετάσεις διαγνώστηκε με κόπωση και ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης, ενώ ο δεύτερος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης.

Χθες οι πράσινοι είχαν ρεπό και ξανά αρχίζουν δουλειά σήμερα.