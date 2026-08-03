Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια της Ομόνοιας στην προκλήρωση των πλέι οφ του Conference League
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι πιθανοί αντιπάλοι της Ομόνοιας στα πλέι οφ του Conference League.
Αντίστροφη μέτρηση για τις σημερινές κληρώσεις της Ομόνοιας στο Europa και Conference League.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η προκλήρωση των πρασίνων για τα playoffs του Conference League (σε περίπτωση αποκλεισμού από th Λίνκολν Ρεντ Ιμπς).
Πιθανοί αντίπαλοι είναι:
-O χαμένος του ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ
-Ο νικητής του ζευγαριού Φλόρα Ταλίν – Ίντερ ντε Εσκάλδες
-Ο χαμένος του ζευγαριού Λάρνε – Ιμπέρια
Όπως σημειώνει η Ομόνοια με σχετική ενημέρωσή της η κλήρωση αρχίζει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το OMONOIA TV.