Μετακομίζει ο Ολίσε

Ο Μίκαελ Ολίσε απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου, τόσο με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026, όσο και με το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και με το πρσωπικό θέμα που αποκαλύφθηκε εχθές (22/7), σχετικά με την κόρη που έχει αποκτήσει εκτός γάμου.

Οπως αποκάλυψε η γερμανική εφημερίδα «Bild», ο 24χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, θα φύγει από το σπίτι του στο Γκρίνβαλντ μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Πρόκειται για μία πολυτελή κατοικία με πολλά δωμάτια, όπως γυμναστήριο, αίθουσα κινηματογράφου, κάβα, χώρο ευεξίας με σάουνα, τζακούζι και εξωτερική πισίνα.

Ο Γάλλος άσος ζει σε αυτό το σπίτι εδώ και δύο χρόνια. Βρίσκεται λιγότερο από 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, αυτή η μετακόμιση, όπως φαίνεται, δεν έχει καμία σχέση με μια πιθανή μεταγραφή. Η «Bild» αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Ζερόμ Μπόατενγκ, θέλει να πουλήσει το ακίνητο, που αγόρασε για 7,4 εκατομμύρια ευρώ το 2016. Έχει λάβει αρκετές προσφορές για το σπίτι, που αποτιμάται στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.