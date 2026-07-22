Πιο πιθανή η Βουλγαρία για την Ομόνοια

Προβάδισμα πρόκρισης για τον γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League πήρε η Λέφσκι Σόφιας επικρατώντας με 1-0 της Κραϊόβα, στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Ομόνοιας σε περίπτωση που οι πράσινοι υπερασπιστούν τη νίκη τους με το ίδιο σκορ επί της Καϊράτ εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η βουλγαρική ομάδα πήρε τη νίκη χάρη σε γκολ που πέτυχε νωρίς (8΄) με τον Ντιμιτρόφ, σε ένα παιχνίδι που βάσει στατιστικής φαίνεται να ήταν μοιρασμένο (43%-57% κατοχή, 10-13 τελικές προσπάθειες, 3-4 κόρνερ).

Η ρεβάνς θα γίνει στις 29/7 (20:30) στη Ρουμανία.