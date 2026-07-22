Τ' αστέρια την περιμένουν

Έφτασε η ώρα της... αλήθειας!

Η Ομόνοια υποδέχεται στις 20:00 την Καϊράτ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό του Champions League. Οι πρωταθλητές μπαίνουν στον... χορό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, για 3η φορά με τον Χένινγκ Μπεργκ στο τιμόνι. Οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία να γράψουν Ιστορία αυτό το καλοκαίρι, με την είσοδο στη League Phase, επίτευγμα το οποίο θα καταγραφεί για πρώτη φορά στην πορεία της ομάδας.

Το «τριφύλλι» αρχίζει τον φετινό μαραθώνιο κόντρα σε μιαν ομάδα που δεν φοβάται. Αν το σύνολο του Νορβηγού τεχνικού πιάσει τον ρυθμό που παρουσίασε κατά την περίοδο που εξασφάλισε το 22ο πρωτάθλημα, τότε η συνέχεια προδιαγράφεται... λαμπρή. Η Ομόνοια θα στηριχθεί σε ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ και την περίοδο 2025-26, οι οποίοι έχουν την ομοιογένεια και τη χημεία που απαιτείται. Η ομάδα της πρωτεύουσας θα κληθεί να παρουσιαστεί χωρίς δύο ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς προ διμήνου (Σεμέδο - Μαέ), όμως αυτό δεν αποσυντονίζει ούτε απογοητεύει. Αντίθετα, υπάρχει η πίστη και η αισιοδοξία για συνέχιση της περσινής πορείας, με στόχο αυτή τη φορά τόσο τα... αστέρια όσο και τη διατήρηση της πρώτης θέσης.

Ο Μπεργκ αξιολόγησε την αποψινή αντίπαλο της Ομόνοιας, κατέγραψε δυνατά και αδύναμα σημεία και προετοίμασε την ομάδα του με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπουν οι βάσεις ενόψει της ρεβάνς (29/07) στο Καζακστάν. Το μηδέν στην άμυνα και η ευστοχία στην αντίπαλη εστία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, και στους πρασίνους γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν για να το καταφέρουν.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Οντουμπάντζο δεν υπολογίζεται και έτσι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποιος θα πάρει τη θέση του, καθώς ο Νεγκό δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο φιλικό κι έτσι δεν έχει λεπτά στα πόδια του. Στον πάγκο θα βρεθεί ο Ντιονί, ο οποίος θα πάρει μια πρώτη γεύση από το σχεδόν... γεμάτο ΓΣΠ. Οι προβλέπεις κάνουν λόγο για πάνω από 10.000 κόσμο στις τρεις κερκίδες.