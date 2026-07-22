ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τ' αστέρια την περιμένουν

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Τ' αστέρια την περιμένουν

Η Ομόνοια υποδέχεται στις 20:00 την Καϊράτ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό του Champions League

Έφτασε η ώρα της... αλήθειας!

Η Ομόνοια υποδέχεται στις 20:00 την Καϊράτ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό του Champions League. Οι πρωταθλητές μπαίνουν στον... χορό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, για 3η φορά με τον Χένινγκ Μπεργκ στο τιμόνι. Οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία να γράψουν Ιστορία αυτό το καλοκαίρι, με την είσοδο στη League Phase, επίτευγμα το οποίο θα καταγραφεί για πρώτη φορά στην πορεία της ομάδας. 

Το «τριφύλλι» αρχίζει τον φετινό μαραθώνιο κόντρα σε μιαν ομάδα που δεν φοβάται. Αν το σύνολο του Νορβηγού τεχνικού πιάσει τον ρυθμό που παρουσίασε κατά την περίοδο που εξασφάλισε το 22ο πρωτάθλημα, τότε η συνέχεια προδιαγράφεται... λαμπρή. Η Ομόνοια θα στηριχθεί σε ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ και την περίοδο 2025-26, οι οποίοι έχουν την ομοιογένεια και τη χημεία που απαιτείται. Η ομάδα της πρωτεύουσας θα κληθεί να παρουσιαστεί χωρίς δύο ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς προ διμήνου (Σεμέδο - Μαέ), όμως αυτό δεν αποσυντονίζει ούτε απογοητεύει. Αντίθετα, υπάρχει η πίστη και η αισιοδοξία για συνέχιση της περσινής πορείας, με στόχο αυτή τη φορά τόσο τα... αστέρια όσο και τη διατήρηση της πρώτης θέσης. 

Ο Μπεργκ αξιολόγησε την αποψινή αντίπαλο της Ομόνοιας, κατέγραψε δυνατά και αδύναμα σημεία και προετοίμασε την ομάδα του με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπουν οι βάσεις ενόψει της ρεβάνς (29/07) στο Καζακστάν. Το μηδέν στην άμυνα και η ευστοχία στην αντίπαλη εστία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, και στους πρασίνους γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν για να το καταφέρουν. 

Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Οντουμπάντζο δεν υπολογίζεται και έτσι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποιος θα πάρει τη θέση του, καθώς ο Νεγκό δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο φιλικό κι έτσι δεν έχει λεπτά στα πόδια του. Στον πάγκο θα βρεθεί ο Ντιονί, ο οποίος θα πάρει μια πρώτη γεύση από το σχεδόν... γεμάτο ΓΣΠ. Οι προβλέπεις κάνουν λόγο για πάνω από 10.000 κόσμο στις τρεις κερκίδες. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oι Χιτ ψάχνουν νέο υπεύθυνο στο YouTube μετά την γκάφα με τον ΛεΜπρόν

NBA

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ περιμένει το ΟΚ της Άουγκσμπουργκ για να κάνει δικό του τον Γιαννούλη

Ελλάδα

|

Category image

Αγιάλα: «Δεν ήταν μπουνιά στον Όλμο - Αν τον δω, θα ζητήσω συγγνώμη»

World Cup 2026

|

Category image

Συμπαίκτης του Μέσι ο Κασεμίρο: Ανακοινώθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο πιθανή η Βουλγαρία για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Βοζίνια η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ - Ποιους ψήφισε ο κόσμος

World Cup 2026

|

Category image

Μπεργκ: «Η ομάδα όρθωσε ανάστημα» - Τι του άρεσε και τι μπορούσε να κάνει καλύτερα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μία ντουζίνα και συνεχίζει

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Η ηρωική νίκη της Ομόνοιας των δέκα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κράτησε με δέκα και πάει Αλμάτι για να «κλειδώσει» πρόκριση η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έκλεισε τον Γκαρνάτσο η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο δείγμα... νικηφόρο

ΑΕΛ

|

Category image

Η Λίβερπουλ δίνει 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Σάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευρεία φιλική νίκη ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ο Τραμπ προωθεί τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη