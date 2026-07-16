Το απίθανο Μουντιαλικό σερί της Ίντερ

Τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1982 και μετά; Σε κάθε έναν εξ αυτών υπήρχε μίνιμουμ ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ! Ανάλογο σερί έτρεχε το χρονικό διάστημα αυτό και η Μπάγερν Μονάχου, που όμως είδε την Αγγλία του Χάρι Κέιν να μένει εκτός.

Αντιθέτως, η σπουδαία πρόκριση της Αργεντινής έφερε σε έναν ακόμη τελικό τον Λαουτάρο Μαρτίνες, που συνεχίζει μόνος του το σερί των Νερατζούρι από το 2022 και μετά.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως σε έξι περιπτώσεις, παίκτης των Μιλανέζων σκόραρε κιόλας.

Οι παίκτες της Ίντερ σε τελικό

1982: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι (Ιταλία)

Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι (Ιταλία) 1986: Ρουμενίγκε (Δ. Γερμανία)

Ρουμενίγκε (Δ. Γερμανία) 1990: Μπρέμε, Ματέους, Κλίνσμαν (Δ. Γερμανία)

Μπρέμε, Ματέους, Κλίνσμαν (Δ. Γερμανία) 1994: Νίκολα Μπέρτι (Ιταλία)

Νίκολα Μπέρτι (Ιταλία) 1998: Ρονάλντο (Βραζιλία), Τζορκαέφ (Γαλλία)

Ρονάλντο (Βραζιλία), Τζορκαέφ (Γαλλία) 2002: Ρονάλντο (Βραζιλία)

Ρονάλντο (Βραζιλία) 2006: Ματεράτσι (Ιταλία)

Ματεράτσι (Ιταλία) 2010: Σνάιντερ (Ολλανδία)

Σνάιντερ (Ολλανδία) 2014: Παλάσιο (Αργεντινή)

Παλάσιο (Αργεντινή) 2018: Μπρόζοβιτς, Πέρισιτς (Κροατία)

Μπρόζοβιτς, Πέρισιτς (Κροατία) 2022: Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή) 2026: Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)

Οι παίκτες της Ίντερ που σκόραραν σε τελικό

1982: Αλτομπέλι

Αλτομπέλι 1986: Ρουμενίγκε

Ρουμενίγκε 1990: Μπρέμε

Μπρέμε 2002: Ρονάλντο

Ρονάλντο 2006: Ματεράτσι

Ματεράτσι 2018: Πέρισιτς

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