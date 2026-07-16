Χωρίς... έκπληξη ο Μπεργκ στην «πρόβα» ενόψει Καϊράτ

H Oμόνοια αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο ΓΣΠ (20:00) σε ένα φιλικό που αποτελεί την τελική πρόβα ενόψει των αναμετρήσεων με την Καϊράτ Αλμάτι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Δεν υπάρχουν... εκπλήξεις από τον Χένινγκ Μπεργκ, με τον Τάνκοβιτς να μπαίνει στην ενδεκάδα αφού είναι πλέον έτοιμος.

H ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Οντουμπάντζο, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοντνόρ, Κακουλλής.

Να σημειωθεί πως λόγω ίωσης έμεινε εκτός αποστολής ο Κάρελ Άιτινγκ, τη θέση του οποίου πήρε ο νεαρός Θέο Καζακαίος.