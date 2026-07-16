Στη Γεωργία ο πρώτος σταθμός του Απόλλωνα

Η Ντίλα Γκόρι επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί μετά τη νίκη της με 3-1 στη Γεωργία επί της Βίρτους και το βράδυ της Πέμπτης (16/07) σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Παρότι δέχθηκε γκολ στα τελευταία λεπτά και έχασε με 1-0 στο Σαν Μαρίνο, εξασφάλισε την πρόκριση χάρη στη νίκη της στο πρώτο ματς.

Έτσι, ο Απόλλωνας, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους Γεωργιανούς, στην προσπάθεια πρόκρισης στον τρίτο γύρο του Conference league.

O πρώτος αγώνας είναι ορισμένος για τις 23/7 εκτός έδρας και ο επαναληπτικός την Τρίτη 28/7 στο «Άλφα Μέγα».