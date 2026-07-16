Αναγκαστική αλλαγή και αγωνία για Οντουμπάτζο!

Άτυχος στάθηκε ο Μόουζες Οντουμπάτζο στο φιλικό της Ομόνοιας με τον Παναιτωλικό που διεξάγεται στο ΓΣΠ.

Ο 32χρονος Άγγλος δεξιός ακραίος οπισθοφύλακας,, o οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες των πρασίνων, τραυματίστηκε στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. και έτσι έγινε αναγκαστική αλλαγή

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, θα αξιολογηθεί ο τραυματισμός του από το ιατρικό τιμ, ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του.