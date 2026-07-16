Πρεμιέρα με εντός έδρας ματς για τους Big4 - Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Super League
ΓΗΠΕΔΟ
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Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) η κλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, η οποία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.
Μέσω των κριτηρίων που είχαν μπει στο λογισμικό για την κλήρωση και οι 5 «Ευρωπαίοι» (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) θα αγωνιστούν εντός έδρας την 1η αγωνιστική, καθώς η πρεμιέρα της Λίγκας είναι προγραμματισμένη ενδιάμεσα από τους αγώνες των καλοκαιρινών προκριματικών play off στα Κύπελλα Ευρώπης.
Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΟΦΗ τον Βόλο.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
ΑΕΚ-Ηρακλής
Καλαμάτα-Άρης
Ολυμπιακός-Ατρόμητος
ΟΦΗ-Βόλος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός