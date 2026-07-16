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Πρεμιέρα με εντός έδρας ματς για τους Big4 - Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Super League

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρεμιέρα με εντός έδρας ματς για τους Big4 - Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Super League

Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) η κλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, η οποία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.

Μέσω των κριτηρίων που είχαν μπει στο λογισμικό για την κλήρωση και οι 5 «Ευρωπαίοι» (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) θα αγωνιστούν εντός έδρας την 1η αγωνιστική, καθώς η πρεμιέρα της Λίγκας είναι προγραμματισμένη ενδιάμεσα από τους αγώνες των καλοκαιρινών προκριματικών play off στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά και ο ΟΦΗ τον Βόλο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

ΑΕΚ-Ηρακλής

Καλαμάτα-Άρης

Ολυμπιακός-Ατρόμητος

ΟΦΗ-Βόλος

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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