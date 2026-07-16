«Γλυκιά» ήττα για Χάιντουκ και πάει Κροατία η Πάφος

Tη Χάιντουκ Σπλιτ θα βρει στον δρόμο της η Πάφος FC στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Κροάτες, οι οποίοι επικράτησαν με 2-0 της Ζίλινα στον πρώτο αγώνα, δέχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (16/07) «γλυκιά» ήττα με 2-1 και έτσι σφράγισαν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Ο πρώτος αγώνας της Πάφου και της Χάιντουκ Σπλιτ είναι ορισμένος για τις 23/7 στην Κραατία και ο επαναληπτικός στις 30/7 στο «Άλφα Μέγα».