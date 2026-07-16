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Ο τελικός-όνειρο, βγαλμένος από σενάριο και η αναμέτρηση του δασκάλου με τον μαθητή του

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο τελικός-όνειρο, βγαλμένος από σενάριο και η αναμέτρηση του δασκάλου με τον μαθητή του

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Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δείχνει σαν το όνειρο ενός σεναριογράφου: Η Ισπανία απέκλεισε τη Γαλλία, η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία, οι πρωταθλητές Ευρώπης εναντίον πρωταθλητών κόσμου και Νότιας Αμερικής, σε μία αναμέτρηση ανάμεσα σε έναν...δάσκαλο και τον παλιό του μαθητή.

Η Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε θα προσπαθήσει να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας, 16 χρόνια μετά το πρώτο της στη Νότια Αφρική, ενώ η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι επιδιώκει να γίνει το πρώτο έθνος από τη Βραζιλία το 1962 που θα κερδίσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Ένας τελικός που έχει όως και μια πιο προσωπική χροιά. Ανάμεσα στους δύο προπονητές υπάρχει μία φιλία και σε μια σχέση που σφυρηλατήθηκε πριν από χρόνια στην ακαδημία προπονητών της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF) στο Λας Ρόσας, όπου ο Ντε λα Φουέντε ήταν καθηγητής και ο Σκαλόνι ένας από τους μαθητές του.

Συνέβη το 2017, δύο χρόνια αφότου ο Σκαλόνι ολοκλήρωσε την καριέρα του ως παίκτης. Ο Ντε λα Φουέντε, τότε υπεύθυνος των ομάδων νέων της Ισπανίας. Κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τα μαθήματα εκείνα θα... αντηχούσαν μια μέρα μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Σκαλόνι μίλησε με θερμά λόγια για εκείνη την περίοδο και τον δεσμό του με τον Ντε λα Φουέντε στο Copa America 2024.

«Ο Λουίς ήταν μια τεράστια βοήθεια σε όσους από εμάς κάναμε το προπονητικό σεμινάριο στο Λας Ρόσας. Είχα συζητήσεις μαζί του και του εύχομαι τα καλύτερα», δήλωσε ο Σκαλόνι.

Ο θαυμασμός δεν είναι δικό του... προνόμιο. Ο Ντε λα Φουέντε περιέγραψε τον Σκαλόνι ως μάστερ, έναν απίθανο τίτλο για έναν πρώην μαθητή, αλλά ταιριαστό για τον άνθρωπο που οδήγησε την Αργεντινή σε παγκόσμιες και ηπειρωτικές επιτυχίες.

Η σύνδεση του Λιονέλ Σκαλόνι με την Ισπανία είναι βαθύτερη από την προπονητική. Η σύζυγός του Ελίζα Μοντέρο, την οποία γνώρισε το 2008, είναι Ισπανίδα, τα παιδιά τους γεννήθηκαν στην Ισπανία και ζουν στη Μαγιόρκα. Ο Σκαλόνι, τώρα 48 ετών, πέρασε επίσης αρκετές σεζόν παίζοντας στην Ισπανία στις Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Ρασίνγκ Σανταντέρ και Μαγιόρκα.

Και οι δύο προπονητές σήκωσαν τα αντίστοιχα ηπειρωτικά τρόπαια. Τώρα συναντιούνται ξανά, όχι σε μια τάξη, αλλά με το μεγαλύτερο έπαθλο στο ποδόσφαιρο να διακυβεύεται.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

World Cup 2026

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