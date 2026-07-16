Κράτησε την οργάνωση, καθάρισε ο Κακουλλής, αλλά «φωνάζει» ότι θέλει δουλειά στην τελική προσπάθεια

Σε αρκετά καλή κατάσταση, αλλά σαφώς με περιθώρια βελτίωσης, παρουσιάστηκε η Ομόνοια στο φιλικό με τον Παναιτωλικό στο ΓΣΠ, με τους πράσινους να επικρατούν με σκορ 2-1, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρόνικο Κακουλλή.

Ουσιαστικά ήταν η τελευταία πρόβα της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ ενόψει του ματς της Τετάρτης στο ΓΣΠ (20:00) με την Καϊράτ, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Παρότι οι πράσινοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 18’ με δράστη τον Άλεξιτς, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ανέβασαν στροφές και βρήκαν ξεκάθαρες ευκαιρίες για γκολ. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Κάτι όμως που έκαναν στο δεύτερο μέρος, όπου οι παίκτες του Νορβηγού προπονητή έδειξαν πιο οργανωμένοι και προπάντων πιο αποτελεσματικοί. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κακουλλής, που σημείωσε δύο γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα και γύρισε το παιχνίδι. Αρχικά στο 54΄’ εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας, και αφού προσπέρασε και τον τερματοφύλακα, έστειλε με πλασέ την μπάλα στα δίχτυα. Στη δεύτερη περίπτωση, πέντε λεπτά αργότερα, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στη περιοχή και με ιδανικό σουτ έδωσε το προβάδισμα στην Ομόνοια.

Όπως φάνηκε από το φιλικό, τα μεγάλα όπλα της Ομόνοιας είναι η ομοιογένεια και η οργάνωση, στοιχεία που είχε και πέρσι, ενώ πρέπει κάλλιστα να βελτιωθεί στο θέμα της αποτελεσματικότητας, καθώς παρότι σημείωσε δύο γκολ, θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα. Επίσης, στα αρνητικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, υπήρξαν στιγμές αδράνειας στην άμυνα. Εντούτοις, στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η ομάδα παρουσιάστηκε πιο συμπαγής και δεν άφησε τον αντίπαλο να απειλήσει.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο (46’ Χριστοφόρου), Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Τάνκοβιτς (46’ Μαγιαμπέλα), Εβάντρο, Μοντνόρ, Κακουλλής (66’ Νεοφύτου).