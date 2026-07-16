ΦΩΤΟ: Σε γνώριμο περιβάλλον Αναστασίου - Μαυρίας αλλά και άλλοι δύο

Την ευκαιρία να συναντηθούν με... παλιούς γνωστούς είχαν οι Γιάννης Αναστασίου, Χάρης Μαυρίας και Γιάννης Σατσιάς.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός του Παναιτωλικού, που είχε αποχωρήσει τον Μάιο του 2025 από τους πράσινους, είχε συνομιλία με τους Κούσουλο και Κακουλλή. Εκεί ήταν και ο πρωταθλητής το 2020-21 με τους τριφυλλοφόρους Χάρης Μαυρίας.

Στο ρόστερ του Παναιτωλικού είναι και ο Κύπριος μέσος Γιάννης Σατσιάς που τα είπε επίσης με τους συμπαίκτες του στην Εθνική Κύπρου.

Επίσης παλιότερα πέρασε από την Ομόνοια και ο Κρίστιαν Μανρίκε.





