Φανούριος:«Χάσαμε παίκτες από δημοσιεύματα, το παλεύουμε 12 μέρες γι’ αυτόν τον παίκτη!»

Πριν από το φιλικό με την ΑΕΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου, ρωτήθηκε για το αν υφίσταται ενδιαφέρον των κυανολεύκων για τον Εμάνουελ Αϊβού.

Αφού είπε ότι δεν έχει σημασία το αν θα επιβεβαιώσει αν ο συγκεκριμένος παίκτης ενδιαφέρει τον Απόλλωνα, πρόσθεσε: «Χάσαμε και παίκτες μέσα από δημοσιεύματα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για μια περίπτωση μετά την απώλεια του Γκόλντσον. Το προσπαθούμε γι’ αυτό τον παίκτη εδώ και 12 μέρες. Του έγινε καλή πρόταση και ελπίζουμε να τελεσφορήσει η προσπάθεια. Ο Μάκης Παπαιωάννου) και ο Γιάννης Κυριακίδης είναι στα γραφεία και προσπαθούν να κλείσουν τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού».