Mε... άρωμα Ευρώπης οι επιλογές Λοσάδα και Καμορανέζι

Απόλλων και ΑΕΚ την μεθεπόμενη Πέμπτη (23/07) μπαίνουν στον... χορό της Ευρώπης και η σημερίνη (19:30), φιλική αναμέτρηση στο «Αλφαμέγα», είναι μία καλή ευκαιρία να μετρήσουν την πρόοδο τους.

Τόσο ο Ερνάν Λοσάδα από πλευράς Απόλλωνα όσο και ο Μάουρο Καμορανέζι από πλευράς ΑΕΚ, παρατάσσουν ενδεκάδες που δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα στα επίσημα ματς.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Ασουνσάο, Εσκρίτσε.

ΑΕΚ: Παρασκευάς, Μιραμόν, Μιλίσεβιτς, Βαν Ντερ Χορν, Πηλέας, Λέδες, Λαγιούνι, Ρέπας, Χάμπος, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.