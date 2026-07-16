Ανακοίνωσε τον 11ο ο Ολυμπιακός

Ακόμη ένα φιρμάνι απόκτησης ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό, που έφτασε αισίως τα έντεκα νέα πρόσωπα στο ρόστερ του. Πρόκειται για τον Αυστριακό μεσοεπιθετικό Ντομινίκ Πρόκοπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια.

Σιγά-σιγά γεμίζει το ρόστερ. Μέχρι τώρα αποκτήθηκαν οι: Χριστόφορος Φραντζής (αμυντικός), Ανδρέας Φράγκος (μέσος), Μάριος Πεχλιβάνης (ακραίος αμυντικός), Νέισον Ρόσα (ακραίος αμυντικός), Αλέξανδρος Λώλης (μεσοεπιθετικός), Αγάπιος Βρίκκης (μέσος), Κύπρος Ηρακλέους (επιθετικός), Παναγιώτης Κυνηγόπουλος (μεσοεπιθετικός), Εντουάρτο Κουντέ (επιθετικός) και Μπρούνο Παζ (μέσος).

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Αυστριακού ποδοσφαιριστή Dominik Prokop, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο Dominik Prokop, με ύψος 1,72 μ., αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει και τα άκρα.

Ο Prokop προέρχεται από τις ακαδημίες της Austria Wien, με την πρώτη ομάδα της οποίας κατέγραψε 110 συμμετοχές, 15 γκολ και 9 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Wehen Wiesbaden, HNK Gorica, TSV Hartberg και FK Željezničar. Με τη Hartberg συμπλήρωσε 96 συμμετοχές, 14 γκολ και 11 ασίστ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε συνολικά 32 συμμετοχές και 5 γκολ με τις Hartberg και Željezničar.

Διαθέτει σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις, έχοντας καταγράψει 14 συμμετοχές και 3 γκολ στο UEFA Europa League και στα προκριματικά της διοργάνωσης. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Αυστρίας, από την U16 μέχρι την U21, καταγράφοντας συνολικά 53 συμμετοχές».

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