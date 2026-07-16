Το πρώτο μήνυμα Γιαμπουσέλε: «Eνθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω για τον Παναθηναϊκό»!

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έφτασε στη χώρα μας για χάρη του Παναθηναϊκού και έστειλε το πρώτο του μήνυμά του στους φίλους του «τριφυλλιού»!

Ο 30χρονος διεθνής Γάλλος αφίχθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Πέμπτης 16/7, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει στα social media το πρώτο μήνυμά του!

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, εδώ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω το ίδιο και εσείς. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά και να παίξω για εσάς, τα λέμε σύντομα», δήλωσε!